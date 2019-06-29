Манила, , 11:10 — REGNUM

Восемь человек погибли и как минимум 15 пострадали при столкновении пассажирского автобуса с внедорожником на Филиппинах. Об этом 29 июня сообщает газета Manila Bulletin.

ДТП произошло 28 июня около 19:10 по местному времени на автотрассе возле филиппинск4ого города Валенсуэла, недалеко от столицы страны, Манилы.

По предварительным данным, автобус, которым управлял водитель 39 лет, следовал за внедорожником, водителю которого 32 года. В какой-то момент внедорожник начал торможение, чтобы избежать скольжения по мокрой от ливня дороге. В этот момент во внедорожник въехал пассажирский автобус.

Начальник полиции города Валенсуэлы Чандру Намбио пояснил, что, по его предположению, автобус ехал слишком быстро и не разгадал манёвр внедорожника из-за плохой видимости во время ливня. Подтвердить либо опровергнуть это заключение предстоит следователям.

В результате столкновения автобус с 30 пассажирами врезался в бетонное заграждение на левой стороне шоссе и упал набок. Внедорожник же ударом отбросило в дренажный канал.

Восемь пассажиров погибли на месте, 15 человек, включая водителей обеих автомобилей, были доставлены в больницу. Кроме того, сотрудники полиции отмечают, что точное число пассажиров, ехавших в автобусе, назвать невозможно, так как после аварии несколько пассажиров, которые не пострадали, сразу же ушли с места ДТП.

Водитель автобуса находится под арестом в больнице. Правоохранительные органы уверяют, что позднее водителю будут предъявлены обвинения по статьям о лишении жизни нескольких человек по неосторожности, нанесении травм и причинении материального ущерба.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели трёх полицейских в ДТП в Ульяновской области. Ещё двое были госпитализированы с травмами. По предварительным данным, в автомобиль с сотрудниками полиции врезалась женщина-водитель, не справившаяся с управлением легковым автомобилем.