Тулун, , 10:39 — REGNUM

Жителям Иркутской области, пострадавшим от мощнейшего наводнения, пообещал оказать всестороннюю поддержку сибирский полпред Сергей Меняйло. Как сообщает сегодня, 29 июня, сайт регионального правительства, заявление об этом он сделал в ходе поездки в город Тулун, где по состоянию на 14:00 местного времени вода в реке Уда уже поднялась до отметки 1387 см при критическом уровне в 700 см.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло «Всем гражданам, чье жилье пострадало или утрачено в результате наводнения в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском и Чунском районах Иркутской области, будет оказана необходимая помощь».

По словам сибирского полпреда, в первую очередь речь идёт о выплатах, которые будут проведены за счет средств федерального бюджета.

«Потом, после того, как вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная потеря имущества, где частичная. Выплаты, которые пойдут сразу, — это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба — 50 или 100 тысяч рублей». Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Вместе с сибирским полпредом в Тулун прибыл также губернатор Приангарья Сергей Левченко. Говоря о жилищных проблемах, возникших у пострадавших от наводнения, он отметил, что из федерального бюджета будет соответствующая субсидия, а тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено.

«Ни один человек без помощи и жилья не останется», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ухудшение паводковой обстановки в Тулонском районе произошло накануне вечером, 28 июня. Подтопленными оказались 878 частных домов, в которых проживает 1171 человек.

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