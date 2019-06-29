Париж, , 10:32 — REGNUM

Множество природных пожаров, возникших на юге Франции, уничтожили к утру 29 июня 557 гектаров растительности во французском департаменте Гар. Об этом 29 июня сообщает телеканал BFM.

Лесные пожары (cc) skeeze

Всего был зафиксирован 31 очаг пожара. Во власти огня оказались оливковые рощи, фруктовые сады и заросли сосен и кустарников.

На борьбу с пожаром были мобилизованы более 550 человек. Также были привлечены и пожарные самолёты, боровшиеся с огнём с воздуха. Особенно часто их задействовали в населённых пунктах, расположенных в горной местности.

В настоящее время часть очагов потушены, продвижение огня удалось остановить. Этому способствовало ослабление ветра в регионе. По решению властей департамента, пожарные расчёты будут оставаться на месте, периодически сменяясь.

При этом отмечается, что в регионе сохраняется аномально жаркая погода. В минувшую пятницу, 28 июня в департаменте Гар был побит абсолютный рекорд страны по высоким температурам: температура воздуха составила 45,9 градусов Цельсия.

Ранее ИА REGNUMсообщало о лесных пожарах в Якутии. Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на населённые пункты в Усть-Янском и Абыйском районах. В зоне контроля МЧС действуют 88 очагов лесных пожаров.