Иркутск, , 10:21 — REGNUM

В ближайшее время паводковая ситуация в Иркутской области, где подтоплены тысячи домов, может ещё более ухудшиться. По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Наводнение в Иркутской области Цитата из видео

МЧС «В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом продолжается формироваться дождевой паводок. В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400—1500 см».

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Вызывает обеспокоенность ситуация и в других населённых пунктах. Так, уровень воды реки Уда у города Нижнеудинска может вырасти до 250−300 см, у села Широково — до 930−980 см, у поселка Октябрьский — 580−650см.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. В Тулунском районе подтопленными остаются 13 населенных пунктов, в которых находится 1276 домов и проживают 2900 человек.

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