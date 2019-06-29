Иркутск, 29 июня 2019, 10:21 — REGNUM
В ближайшее время паводковая ситуация в Иркутской области, где подтоплены тысячи домов, может ещё более ухудшиться. По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
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Вызывает обеспокоенность ситуация и в других населённых пунктах. Так, уровень воды реки Уда у города Нижнеудинска может вырасти до 250−300 см, у села Широково — до 930−980 см, у поселка Октябрьский — 580−650см.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. В Тулунском районе подтопленными остаются 13 населенных пунктов, в которых находится 1276 домов и проживают 2900 человек.
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