Москва, , 09:25 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено полицией города Москвы после разбойного нападения неизвестного на салон сотовой связи. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Нападение произошло вечером 27 июля в Басманном районе города Москвы. По предварительной информации, злоумышленник вошёл в салон сотовой связи, который находится на улице Маросейка и стал угрожать продавцу, женщине 1988 года рождения.

Далее налётчик завёл продавца в подсобное помещение, где связал ей руки и ноги. После этого злоумышленник совершенно открыто забрал из кассы салона сотовой связи три млн 177 тыс. рублей, после чего скрылся.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Злоумышленник разыскивается.

Ранее ИА REGNUMсообщало о приговоре, который вынес Ленинский райсуд города Екатеринбурга членам организованной группировки, занимавшейся кражами и разбоями в салонах сотовой связи города. Участники группы получили от 13 до 4 лет колонии строгого режима. Организатор и активный участник преступной группы получили 17 лет строгого режима и 15 лет особого режима.