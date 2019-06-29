Тулун, , 07:52 — REGNUM

Вследствие постигшего Иркутскую область наводнения наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в городе Тулун. Как сообщает сегодня, 29 июня, региональное ГУ МЧС, накануне там прорвало дамбу, произошёл резкий подъем уровня воды.

Наводнение в Иркутской области ГУ МЧС по Иркутской области

МЧС РФ «Из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек. В основном, эвакуация ведётся с помощью аэролодок спасателей, активно подключились и местные жители, имеющие лодки. С крыш домов, куда невозможно было добраться водным транспортом, с помощью вертолёта Ми-8 МЧС России были спасены восемь человек, в том числе люди, отказавшиеся заблаговременно покинуть свои дома».

Из имеющихся в Тулуне 9263 жилых домов на утро 29 июня подтоплено 887. В них проживает 1771 человек, из них 251 ребёнок. В Тулунском районе подтопленными остаются 13 населенных пунктов — 1276 домов с населением 2900 человек. В регионе введён режим ЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили значительные территории в трёх районах региона. Накануне вечером, 28 июня, уровень воды на реке Ия в Тулуне составил 1037 см — при критическом 700 см.

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