Сарния, , 04:34 — REGNUM

Грузовой железнодорожный состав товарного поезда сошёл с рельсов в тоннеле на границе США и Канады, передаёт телеканал CTV.

Аварии произошла на перегоне между канадским городом Сарния (провинция Онтарио) и американским Порт-Гуроном (штат Мичиган).

Всего с рельсов сошло около 40 вагонов. Компания Canadian National Railway, которой принадлежит поезд, сообщила, что в одном из вагонов перевозились опасные вещества, но о чём конкретно идёт речь, не уточняется.

Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Сообщается, что движение по тоннелю частично перекрыто, на месте аварии работают полиция и сотрудники железной дороги.