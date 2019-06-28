Вашингтон, , 22:26 — REGNUM

Локомотив и более 40 грузовых вагонов сошли с путей в тоннеле Сэнт Клэр на границе США и Канады, сообщил 28 июня глава муниципалитета американского города Порт-Гурон Джеймс Фрид на своей странице в Twitter.

По его информации, никто из местных жителей или персонала железной дороги не пострадал.

Местная пожарная служба заявила, что с рельсов сошёл локомотив и 46 вагонов, среди которых цистерна с серной кислотой, которая не получила повреждений.

Причины аварии пока не выяснены.