Париж, , 19:38 — REGNUM

Французские метеорологи зафиксировали днём 28 июня абсолютный рекорд летней жары, сообщает 28 июня агентство France Press.

Температура воздуха достигла отметки + 45,1 градуса по шкале Цельсия. Измерение проводилось в городе Вильвьей в департаменте Гар.

Агентство напоминает, что предыдущий рекорд летней жары с температурой + 44,3 градуса по шкале Цельсия был зфиксирован на юге Франции 12 августа 2003 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции из-за жары в четырех департаментах введён высший красный уровень тревоги, а ещё в 76 департаментах — повышенный оранжевый. Закрыты сотни детских и образовательных учреждений.