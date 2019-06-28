Магас, , 19:08 — REGNUM

В Ингушетии произошел пожар в доме брата экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Инцидент случился 28 июня, около 14:00. В настоящее время пожар потушен, устанавливают его причины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В результате пожара в сельском поселении Троицкое по улице Сунженская 24, произошло возгорание мансарды жилого дома. Общая площадь горения 120 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили в спасательном ведомстве.

Племянник бывшего главы Ингушетии сообщил, что горела мансарда, но версия о поджоге исключена, пишет интернет-газета «Ингушетия». По данным издания, предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки на втором этаже домовладения.

Пожар тушили три пожарных расчета и 18 специалистов. Кроме того, на место пожара выезжали начальник отдела ГО и ЧС Хасан Цечоев, глава сельского поселения Троицкое Иса Ханиев и руководитель муниципалитета Магомед Дзейтов.

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Стоит отметить, что в Ингушетии в течении июня 2019 года произошло 15 пожаров. По данным МЧС, жертв и пострадавших при них не было. Однако местные СМИ сообщали, что при пожаре в аварийном бараке в городе Сунжа пострадал мужчина, пытавшийся своими силами тушить огонь. Он был ранен осколком стекла и доставлен в Сунженскую центральную районную больницу. Его жизни ничего не угрожает.