Москва, , 18:38 — REGNUM

Кратковременные сбои в работе сервисов «Яндекса» преодолены, работа продолжается в штатном режиме, сообщает 28 июня пресс-служба компании.

Представители компании «Яндекс» пояснили сбой в работе, произошедший в промежуток с 16:00 до 17:00 мск 27 июня. В ходе неполадок пользователи поисковой системы не могли открыть сайт «Яндекса», наблюдали проблемы в работе электронной почты, а также сервиса «Яндекс. Деньги».

С этими проблемами столкнулись пользователи, находящиеся практически во всех регионах России.

Стоит отметить, что официальные представители «Яндекса» не сообщили о причинах сбоев в работе их сервисов.