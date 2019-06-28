Кизлярский район, Дагестан, , 18:47 — REGNUM

В результате сильных дождей с градом, обрушившихся на Дагестан, пострадали порядка 600 домов в Кизлярском районе. Незначительные повреждения также получили здания одной школы и одного фельдшерско-акушерского пункта в селе Новогладовка, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе регионального МЧС.

Стихия повредила дома в сёлах Цветковка, Старая Серебряковка, Хуцеевка и Новогладовка. На место выехала рабочая группа во главе с заместителем начальника чрезвычайного ведомства Муслимом Девришбековым.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июня, сильный ливень обрушился и на Ботлихский район Дагестана. По данным МЧС, в сёлах Анди и Гоготль в общей сложности оказались подмытыми 23 жилых дома. Размыто порядка шести километров дорог. Жертв и пострадавших среди населения нет.