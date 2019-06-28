Чебоксары, , 17:56 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора МБУ «Историко-художественный музейный комплекс». Его обвиняют в превышении полномочий и присвоении средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследовало следственное управление СКР по Чувашии, бывший директор музея без согласия администрации Новочебоксарска безвозмездно предоставил трём знакомым и использовал сам помещения общей площадью 133,7 кв. метра. Речь, вероятно, идёт о мастерских.

«Оплата коммунальных услуг производилась за счёт средств муниципального бюджета», — говорят в надзорном ведомстве.

Ущерб, причинённый бюджету, оценён в 222 тыс. рублей. Кроме этого, ему предъявлено обвинение за совершение 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Следствие полагает, что он присвоил более 382 тыс. рублей, полученных в результате проведения творческих выставок в помещении музея, которые не были оформлены официально.

Дело направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии органами прокуратуры выявлено 3139 нарушений антикоррупционного законодательства (за 2017 год — 2733), в целях устранения которых принесен 841 протест, в суды направлено 97 исков, внесено 1081 представление, 90 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. В следственные органы в порядке направлено 36 материалов, на основании которых возбуждено 28 уголовных дел.