Севастополь, , 17:24 — REGNUM

В Севастополе такси врезалось в столб, пассажир скончался. Об этом ИА REGNUM 28 июня сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 6:15 утра 28 июня 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Героев Севастополя. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на световую опору», — отметили в МВД.

По данным правоохранителей, водитель такси доставлен в больницу с травмами. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферопольском районе Крыма погиб пятилетний ребёнок, которого его оставили в припаркованном автомобиле — машина укатилась со склона горы и перевернулась.