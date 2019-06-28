Мурманск, , 16:09 — REGNUM

Федераьный суд Восточного округа Луизианы (США) принял иск от компании Sarga International Ltd с требованием в качестве обеспечительной меры наложить арест на 1,3 миллиона долларов, вырученных за счет продажи судна «Мурманского морского пароходства» (ММП).

Летом 2018 года Sarga заключила соглашение о приобретении судна «Кузьма Минин» у ММП, перечислив авансовый платеж в размере около 1,3 миллиона долларов. Однако судно было арестовано и продано за долги в Лондоне, следует из материалов суда, сообщает РАПСИ.

В связи с невозможностью получить судно Sarga попыталась урегулировать требование о возврате аванса в досудебном порядке, однако безрезультатно.

Добавим, что в России в отношении «Мурманского морского пароходства» подано несколько заявлений, в том числе со стороны Федеральной налоговой службы, о признании организации банкротом.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за финансовых проблем к концу прошлого лета на предприятии образовались долги по зарплате в размере 8 млн рублей. Причинами бедственного положения руководство компании назвало западные санкции и кризис в морской отрасли. Чтобы погасить задолженность, активы предприятия были выставлены на торги.

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Справка:

ОАО «Мурманское морское пароходство» занимается грузоперевозками в российском секторе Арктики. Основная деятельность пароходства связана с перевалкой и транспортировкой нефти, а также с проведением геологоразведочных работ, развитием транспортной инфраструктуры, строительством гидрокомплексов.