р-н Уватский, , 15:43 — REGNUM

В Тюменской области рабочий чуть не сгорел заживо во время стирки. Завершено расследование несчастного случая на территории жилого вагона-городка ООО «Югра Транс Строй Лес» на Тямкинском месторождении Уватского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гострудинспекции по региону.

Инцидент произошёл 6 июня 2019 года. Рабочий ООО «Югра Транс Строй Лес» текущим ремонтом экскаватора. Закончив работу, он принялся стирать спецодежду в бане, предварительно используя бензин для ликвидации масляных пятен.

Услышав хлопок позади себя, он увидел, как вспыхнуло пламя и открытый огонь идёт снизу по полу. У него загорелись ноги. Бросившись бежать к выходу из бани, он споткнулся и ударился о косяк двери и расшиб лоб. Огнём ему обожгло руки, туловище и нижние конечности ног. В результате пострадавший получил травмы тяжёлой степени.

В ходе расследования несчастного случая установлена неудовлетворительные организация производства работ, обеспечения своевременной химчистки, стирки, замены средств индивидуальной защиты. Выявился заодно допуск работника, не прошедшего в полном объеме медицинский осмотр. Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.