Одесса, Украина, , 15:38 — REGNUM

В Одессе неизвестные злоумышленники врезались в служебный автомобиль журналистов, расследующих коррупцию, а затем начали им угрожать, сообщило 28 июня информационное агентство «УНИАН».

"Заявительница сообщила, что во время осуществления ими профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле «ВАЗ» совершил преднамеренный наезд на транспортное средство съемочной группы, припаркованное возле админздания суда», — рассказали в полиции.

Во время ДТП, в машине был водитель. Он, к счастью, не пострадал. Позже к машине вернулась журналист и оператор.

«После их возвращения к машине подошли 30 неизвестных лиц и угрожали им физической расправой», — сообщили полицейские.

Журналист Роман Бочкала рассказал, что его коллеги расследовали деятельность председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина. Они узнали адрес его поместья, стоимостью около $1 млн, отсняли здание и поехали в суд, где их уже ждали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Донецка под обстрел со стороны ВСУ попала группа журналистов, включая фотокорреспондента РИА Новости.

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