* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:39 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали семерых высокопоставленных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Террористы планировали нападения на военные и гражданские объекты страны. Злоумышленники были задержаны во время спецопераций сразу в нескольких частях провинции Санлиурфа.

Напомним, от действий боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции погибли порядка 300 человек. В основном в результате терактов, направленных против мирных граждан.