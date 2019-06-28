Воронеж, , 15:27 — REGNUM

Подозреваемый в убийстве двоих и покушении на убийство еще двоих жителей Алексеевского района Белгородской области был найден мертвым. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 26 июня 37-летний житель Алексеевского района открыл стрельбу в доме своей бывшей сожительницы. Были убиты 72-летняя мать женщины и её 10-летний ребёнок. Бывшая сожительница и находившийся в её доме мужчина были ранены и находятся в больнице.

Злоумышленник скрылся с места преступления на машине и был объявлен в розыск. Его тело нашли 27 июня в Каменском районе Воронежской области. По данным следователей, он совершил самоубийство.