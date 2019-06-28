Луганск, , 15:14 — REGNUM

В течение прошлой недели шесть боевиков ВСУ тактической группы «Север» свели счёты с жизнью, заявил 28 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«На фоне неудовлетворительных бытовых условий, задержек денежных выплат за участие в боевых действиях, переносов сроков замены из зоны ООС, а также постоянных унижений и издевательств со стороны командиров, зачастую в состоянии алкогольного опьянения, за истекшую неделю шестеро военнослужащих в ОТГ «Север» совершили самоубийства», — рассказал он.

Осадчий отметил, что расследованием всех случаев суицидов заняты специальные комиссии, а также группы военных психологов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы тщательно расследовать все случаи гибели боевиков ВСУ, квалифицированные как самоубийство.

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