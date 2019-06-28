Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM

Причиной масштабной задержки поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, начавшейся ночью и утром 28 июня, стало похищение различных кабелей из кабельного колодца на подмосковной станции Сходня.

Злоумышленниками было украдено 17 кабелей устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) суммарной длиной более 1500 метров

«Произведено восстановление 6 кабелей из 17 поврежденных, а также в полном объеме восстановлена работоспособность системы автоблокировки. В настоящее время стабилизировано движение по двум главным путям», — сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

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Из-за действий воров произошел сбой в движении более 30 поездов дальнего следования, девяти высокоскоростных поездов «Сапсан» и множества пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД.

Восстановительные работы продолжаются. На Ленинградском вокзале Москвы работают кассы для переоформления и возврата проездных документов на поезда дальнего следования.