Нижний Новгород, , 15:03 — REGNUM

Предварительной причиной возгорания в одном из цехов ОАО «ГАЗ» стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

В настоящее время на заводе создана специальная техническая комиссия для выяснения причин произошедшего.

«Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха», — заверили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в центр кризисных ситуаций МЧС поступило сообщение о возгорании в цехах Горьковского автозавода в 12:23 мск 28 июня. Пожар произошел в медно-литейном цехе на втором этаже ГАЗ.

Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по третьему рангу. Пожар на ОАО «ГАЗ» был локализован в 12:50 мск на площади 300 квадратных метров. Ликвидация открытого горения была завершена в 13:02 мск.

Эвакуация сотрудников предприятия была проведена до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.