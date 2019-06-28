Кибаале, 28 июня 2019, 15:04 — REGNUM
В среду, 26 июня, трое школьников из округа Кибаале на западе Уганды скончались от удара молнии, передает Daily Monitor Uganda.
Погибшим детям было 14, 10 и шесть лет, сообщает полиция. Двое из них были братьями, третий погибший был их соседом. Все они жили в деревне Кенконге.
В день трагедии дети вернулись со школы и играли во дворе. Когда вечером началась гроза, дети укрылись от дождя на веранде в доме братьев, где в них ударила молния.
Произошедшее подтвердил начальник полиции округа Кибаале Дэвид Отабонг.
Полиция посетила место происшествия и записала показания свидетелей трагедии. После осмотра жилищ Отабонг призвал жителей деревни установить громоотводы во всех зданиях.