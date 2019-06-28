Малоярославецкий район, Калужская область, , 14:50 — REGNUM

Утром 28 июня на подстанции 110 кВ «Буран» в Калужской области произошло внезапное отключение трансформатора 110 кВ «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, после технологического нарушения электроснабжение потребителей оперативно переводится на резервные схемы.

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Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Сегодня же в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео горящей в Малоярославецком районе Калужской области электроподстанции «Буран» 110 кВ. Огнём была охвачена большая площадь объекта.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, пожар на подстанции ликвидирован. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.