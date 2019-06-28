Луганск, , 14:48 — REGNUM

С начала июня потери ВСУ в зоне проведения так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) составили 19 убитых и 143 раненных, заявил 28 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Он отметил, что официальные данные потерь ВСУ в Донбассе существенно занижены.

«Фактически по состоянию на 28 июня безвозвратные потери противника составили 19 человек, санитарные —143 человека», — рассказал Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Народной милиции обнаружили на нейтральной полосе тело украинского снайпера, подорвавшегося на мине.

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