Нижневартовск, Югра, , 14:43 — REGNUM

В Югре найдено тело ребёнка, утонувшего, предположительно, в 2016 году. Труп мальчика обнаружен на берегу Оби в Нижневартовске 27 июня 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в Нижневартовске 4 ноября 2016 года два мальчика, 2006 и 2008 годов рождения, провалились под лёд реки Оби. Как сообщают очевидцы, один мальчик спасал другого, провалившегося в полынью. Но, вытащив друга из воды, спасатель сам оказался в реке, и его тело затянуло течением под лёд. Тело утонувшего ребенка искали водолазы, когда из-за морозов невозможно было продолжать поиски, работал робот «Sia Seamor 300 T». С его помощью были изучены тысячи квадратных метров дна, но тело ребёнка спасатели тогда так и не обнаружили.

По данному факту следственным отделом СУ СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка. В настоящее время для установления и идентификации личности тела ребёнка назначены генетическая и судебно-медицинская экспертизы.