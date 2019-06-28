Чебоксары, , 14:20 — REGNUM

В Чувашии одному из руководителей регионального ГИБДД, который стал фигурантом уголовного дела, избрана мера пресечения. Он отправлен под домашний арест, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Московский районный суд Чебоксар назначил меру пресечения заместителю начальника отдела ДПС, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Чувашии. Он будет находиться под домашним арестом два месяца.

По неофициальным данным, на сотрудника полиции завели ещё одно уголовное дело. Детали не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным прокуратуры и следственного управления СКР, в феврале 2019 года подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не оформлять и не направлять в суд административный материал в отношении лица, «состоящего с ним в дружеских отношениях». По данным правоохранителей, речь идёт о нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Расследование продолжается.