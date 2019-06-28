Киншаса, , 15:12 — REGNUM

По меньшей мере 36 человек погибли после обрушения медно-кобальтовой шахты в провинции Луалаба на юго-востоке ДР Конго. Об этом 28 июня передает телерадиокомпания ВВС.

Авария произошла в четверг, 27 июня, в шахте Kamoto Copper Company, дочерней компании швейцарского горнодобывающего гиганта Glencore.

Губернатор провинции Ричард Муйей обвинил в произошедшем «нелегальных артельных копателей».

«Тайные кустарные копатели, которые затопили [шахту] и занимались анархической эксплуатацией», — сказал он.

Отмечается, что шахты в южной части ДР Конго производят более половины кобальта в мире.