Нью-Дели, , 14:23 — REGNUM

Два человека были задержаны в индийском штате Бихар после того, как группа неизвестных обрила головы двух женщин в качестве «наказания» за сопротивление изнасилованию. Об этом 28 июня передает агентство ANI со ссылкой на источники в полиции.

По данным следствия, злоумышленники совершили нападение на мать и дочь в их собственном доме. Когда женщины оказали сопротивление, неизвестные пригрозили им физическим насилием, а также состригли волосы.

«Нас очень сильно били палками. У меня травмы по всему телу, и у моей дочери тоже ушибы», — сказала женщина агентству ANI.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают еще пятерых человек, причастных к инциденту.