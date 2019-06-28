Нижнеудинск, Иркутская область, , 13:46 — REGNUM

Движение на участке трассы Р-255 в Нижнеудинске Иркутской области восстановлено, сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Ликвидировать последствия подтоплений мостовых сооружений в кратчайшие сроки удалось благодаря круглосуточной работе дорожников. И если в 14:00 местного времени проезд был открыт в тестовом режиме, то в 15:00 — уже в полном объеме.

«Уровень воды в реке Уда по состоянию на 15:00 (время местное) понизился с 507 см до 480 см, но несмотря на это, дорожные службы продолжают следить за ситуацией: на участке трассы «Сибирь», расположенном рядом с водоемами, обеспечено круглосуточное дежурство 35 единиц спецтехники и 20 дорожных рабочих», — пояснили дорожники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось из-за сильных дождей. К настоящему времени подтоплено более 2300 жилых домов и более 2500 приусадебных участков в 20 населенных пунктах трёх муниципальных районов —Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского. Для того, чтобы открыть движение на федеральной трассе и не допустить разрушения мостов, дорожники всю ночь производили укрепление, израсходовав более 2,5 тысячи кубометров материалов.

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К обеду 28 июня на автодороге Р-255 «Сибирь» был организован контролируемый реверсивный пропуск автотранспорта. Грузовые автомобили и внедорожники проезжали там беспрепятственно, а легковые машины пускали лишь выборочно. Это стало возможным потому, что уровень воды в реке Уда у Нижнеудинска снизился с 507 см до 480 см при критической отметке 320 см.