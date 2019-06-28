Нижний Новгород, , 13:30 — REGNUM

Пожар на ОАО «ГАЗ» был локализован в 12:50 мск на площади 300 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

Последствия пожара Пресс-служба Нижегородского управления МЧС

Ликвидация открытого горения была завершена в 13:02 мск.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Эвакуация сотрудников предприятия была проведена до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в центр кризисных ситуаций МЧС поступило сообщение о возгорании в цехах Горьковского автозавода в 12:23 мск 28 июня.

Пожар произошел в медно-литейном цехе на втором этаже ГАЗ.

Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по третьему рангу.