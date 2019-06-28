Нижний Новгород, 28 июня 2019, 13:30 — REGNUM
Пожар на ОАО «ГАЗ» был локализован в 12:50 мск на площади 300 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.
Ликвидация открытого горения была завершена в 13:02 мск.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Эвакуация сотрудников предприятия была проведена до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в центр кризисных ситуаций МЧС поступило сообщение о возгорании в цехах Горьковского автозавода в 12:23 мск 28 июня.
Пожар произошел в медно-литейном цехе на втором этаже ГАЗ.
Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по третьему рангу.