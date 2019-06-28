Нижний Новгород, , 12:59 — REGNUM

В центр управления в кризисных ситуациях в 12:23 мск поступило сообщение о возгорании на территории ОАО «ГАЗ». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

«Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по повышенному рангу», — отметили в ведомстве.

Пожар произошел в медно-литейном цехе на втором этаже ГАЗ.

Обстоятельства инцидента уточняются.

ИА REGNUM напоминает, на территории семи муниципальных образований области установлен самый высокий — 5-й класс пожароопасности лесов и торфяников, в том числе в Нижнем Новгороде, где расположен Горьковский автозавод.