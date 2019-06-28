Новосибирск, , 12:50 — REGNUM

Для борьбы с наводнением в Иркутской области потребовалось привлечение новых сил и средств. Как сообщили сегодня, 28 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области, 100 новосибирских спасателей аэромобильной группировки окажут всю необходимую помощь местным властям и населению в проведении противопаводковых мероприятий.

И. Имре. Наводнение

Как пояснил начальник Сибирского спасательного центра МЧС России полковник Евгений Гаврилюк, прежде всего специалисты спасцентра направлены в Нижнеудинск для содействия органам местного самоуправления в организации защитных противопаводковых мероприятий, восстановления объектов жизнеобеспечения и социального назначения, оказания адресной помощи гражданам и семьям, нуждающимся в особом внимании властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за проливных дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, подтопив 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок в 20 населенных пунктах трёх муниципальных районов —Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского.

В Нижнеудинске одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зону подтопления этого города попали здания трёх детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топит территорию местного аэропорта. В регионе объявлен режим ЧС. Двое погибших.

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В настоящее время для ликвидации последствий стихии в Приангарье задействованы 485 человек, 101 единица техники, в том числе 41 плавсредство. В пострадавших населённых пунктах работают откомандированные аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки МЧС России из Иркутской области, Красноярского края, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, Байкальского поисково-спасательного отряда и авиация Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.