Рим, , 12:55 — REGNUM

За шесть секунд контролируемых взрывов в итальянском городе Генуя были уничтожены остатки разрушенного моста Моранди. Об этом передает в пятницу, 28 июня, агентство Reuters.

В момент взрыва двух опор моста Моранди были включены водяные пушки, чтобы предотвратить образование облака пыли над городом.

«Сегодня не только рушится старый мост, но и начинает подниматься новый», — сказал глава партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа 2018 года в Италии произошло частичное обрушение построенного в 1967 году моста Моранди. В результате ЧП погибли 43 человека.