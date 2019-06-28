Псков, , 12:42 — REGNUM

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней роженицы из Пскова и 47-летней жительницы Вологды, которая забрала себе новорождённого ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления, обе женщины обвиняются в совершении преступления по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

По версии следствия, сделка была совершена 1 декабря 2018 года. Выписавшись из Псковского перинатального центра, 24-летняя жительница Пскова безвозмездно передала своего новорождённого ребёнка — девочку — жительнице Вологды. Следствие установило, что об этом женщины договорились через интернет-переписку.

Участницы незаконной сделки были изобличены в результате взаимодействия псковских следователей с вологодскими. В настоящее время женщины арестованы, ребёнок передан медикам.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.