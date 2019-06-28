Москва, , 12:33 — REGNUM

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро меры пресечения в виде домашнего ареста. Мера предлагается с учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.

«На причастность к совершению преступления следствием проверяются иные сотрудники группы компаний. Также устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и ряда других руководителей ГК «Рольф» по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Петров и его подчиненные подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением банку заведомо подложных документов.

Как считает следствие, Сергей Петров в 2014 году вступил в сговор с руководителями контролируемых им российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», на совершение действий по незаконному перечислению средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета кипрской компании.

В офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводились обыски.

Сергей Петров, занимающий в списке Forbes 114-е место среди самых богатых граждан РФ ($900 млн), предполагал, что обыски могут связаны с его политической позицией или «рейдерским захватом».