Донецк, , 12:20 — REGNUM

Разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk приступил к сбору данных в районе проведения карательной операции Украины против Донбасса, сообщил 28 июня ресурс PlaneRadar.

Утром летательный аппарат поднялся с территории военной базы Sigonella, расположенной в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.

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