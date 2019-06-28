посёлок Кировский, , 12:12 — REGNUM

Десятки человек задействованы в операции по поиску двух восьмилетних детей, стартовавшей накануне вечером, 27 июня близ посёлка Кировский в Смоленском районе Алтайского края. Как пояснили в краевом управлении МЧС РФ, после того как родители заявили о пропаже, на берегу реки Песчаная были обнаружены два велосипеда и детская одежда.

«Вещи найдены на крутом берегу реки высотой около трёх метров. На месте происшествия на данный момент работают сотрудники полиции, представители администрации, инспекторы по маломерным судам, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры», — отмечают спасатели.

Также известно, что в поисковой операции задействована водолазная группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. Зюкова.