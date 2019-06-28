Ульяновск, , 12:01 — REGNUM

В Ульяновской области трое сотрудников МВД погибли в дорожной аварии, двое — госпитализированы. По данному факту возбуждено уловное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло ночью 28 июня возле села Елховый куст Новомалыклинского района. Женщина за рулем автомобиля Лада «Калина» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с припаркованным на обочине грузовиком DAF.

Водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия от полученных травм, ещё двое пассажиров — госпитализированы.

«Предварительно установлено, что пострадавшие — сотрудники УМВД РФ по Самарской области — возвращались из служебной командировки», — уточнили в управлении.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В то же время пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук сообщил на своей странице в социальных сетях, что глава области Сергей Морозов поручил вице-губернатору Сергею Люлькову держать ситуацию на особом контроле.

«По предварительным данным, пятеро работников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару. Один из пострадавших госпитализирован в Ульяновск», — написал Гончарук.

Морозов обсудил по телефону ситуацию с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и высказал ему слова соболезнования.

«Он заверил, что местные власти окажут необходимую помощь родным и близким пострадавших. Кроме того, он поручил минздраву оказать всю необходимую помощь», — добавил Гончарук.