Анкара, , 12:03 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 60 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), во время спецоперации «Коготь» на территории Ирака, об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация началась 27 мая и проходит по настоящий день. Ее целью является борьба с курдскими повстанцами на территории соседнего государства, она согласована с правительством Ирака.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.