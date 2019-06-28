Казань, , 11:47 — REGNUM

В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes. Соответствующие фото распространяются в социальных сетях.

Судя по фотографиям, сначала автомобиль снес металлическое ограждение, а затем врезался в стену и застрял. По предварительным данным, водитель не пострадал — в салоне сработали подушки безопасности.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, казанский зооботанический сад «Река Замбези» планируется открыть в конце августа текущего года.

По первоначальному плану объект, который по сути своей должен стать сафари-парком, займёт площадь около 217 га, из которых на сам зоопарк, получивший название «Река Замбези», придётся 22 га. Завершить работы, на которые в 2015 году было выделено около 1 млрд рублей, планировалось в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались. В конце мая 2018 года городские власти утверждали, что открытие произойдёт в четвёртом квартале, но этого не случилось.