Петрозаводск, , 11:36 — REGNUM

Верховный суд Карелии, рассмотрев 27 июня апелляционные жалобы на приговор по уголовному делу о гибели детей на Сямозере, а также апелляционные представления прокуратуры Карелии, отменил ранее принятое решение об оправдании бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолия Коваленко и его заместителя Людмилы Котович. Уголовное дело будет рассмотрено в ином составе суда, сообщает СКР.

В отношении экс-директора детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Елены Решетовой и бывшего начальника лагеря Вадима Виноградова, а также в отношении инструктора лагеря Валерия Круподерщикова суд оставил приговор без изменений. Ранее они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ст.125 УК РФ «Оставление в опасности». Решетовой и Виноградову было назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима. Валерий Круподерщиков был приговорен к 8 месяцам лишения свободы, от отбывания наказания был освобожден за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

В ходе расследования Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлено, что с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. Поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру. При этом сотрудники лагеря, не обладающие необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики и навыками поведения в экстремальной ситуации, не учли в том числе погодные условия. Все это обусловило гибель 14 детей. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии.

«Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович, как полагает следствие, будучи осведомленными о наличии в лагере многочисленных нарушений, надлежащих мер по пресечению последствий оказания опасных для жизни и здоровья услуг не приняли. Вместо этого в июне 2016 года было выдано заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и тем самым допущено наступление тяжких последствий», — говорится в сообщении СКР

В рамках уголовного дела экспертными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии проведено более 90 судебных экспертиз, проанализировано более 1100 нормативных правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в штормовую погоду дети из лагеря под руководством взрослых вышли на Сямозеро на лодках. Из-за ветра и волн одна из них перевернулась, погибли 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет.

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