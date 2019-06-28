Тольятти, Самарская область, , 11:25 — REGNUM

В Тольятти убит директор бойцовского клуба «Ахмат». Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено 27 июня около 20:00 возле дома по улице Калмыцкой в Центральном районе города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по Самарской области.

Убитый, как установлено, возглавлял бойцовский клуб «Ахмат», который был открыт две недели назад, 15 июня. Как сообщается, организация является филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова. В создании клуба оказал содействие глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Жители города получили отличный зал, где смогут заниматься единоборствами в системе одного из самых успешных клубов мира! Все это, благодаря главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, который всячески поддерживает и помогает нам во всем», — говорится на странице клуба в Instagram.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. У следствия есть подозреваемый — мужчина, 1985 года рождения. Он объявлен в розыск.