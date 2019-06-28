Нижнеудинск, Иркутская область, , 11:15 — REGNUM

В терпящем бедствие из-за наводнения иркутском городе Нижнеудинске на автодороге Р-255 «Сибирь» организован контролируемый реверсивный пропуск автотранспорта. Как сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалья», грузовые автомобили и внедорожники проезжают там беспрепятственно.

Наводнение в Приангарье ФКУ Упрдор «Прибайкалья»

Также известно, что выборочно федеральные дорожники пропускают легковые автомобили с высоким клиренсом. Это стало возможным потому, что уровень воды в реке Уда у Нижнеудинска снизился с 507 см до 480 см при критической отметке 320 см. Вместе с тем, остаются затопленными некоторые городские участки на 1370 км автодороги Р-255 «Сибирь». В течение нескольких часов прогнозируется значительное снижение уровня воды — на 30−50 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в Иркутской области началось наводнение. Подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок в 20 населенных пунктах трёх муниципальных районов —Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского. На территории всего региона введён режим ЧС.

Чтобы не разрушились мосты через реку Уда и протоку Застрянка, дорожники всю ночь производили укрепление откосов их конусов. Израсходовано более 2,5 тысячи кубометров материалов.