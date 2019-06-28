Ширинский р-н, , 11:01 — REGNUM

В Ширинском районе Хакасии ввели режим ЧС в посёлке Жемчужный, расположенном на берегу озера Шира. Эту информацию ИА REGNUM 28 июня подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

Дело в том, что сломался один из насосов на очистных сооружениях, возникла угроза попадания сточных вод в озеро Шира.

«Режим ЧС введён, но ситуация контролируемая, там круглосуточно находится дежурный. По последней информации, в настоящее время ремонт насоса произведён, ситуация стабилизировалась. Тем не менее, выделяются средства на приобретение нового насоса. Работы ведутся», — подчеркнули в пресс-службе.

В правительстве заверили, что сточные воды в озеро не попадают:

«Сейчас риски практически сняты, но насос будет заменён всё равно. Для этого нужно время. Всё держится под контролем, никакие сточные воды в озеро Шира не попадают».

Добавим, посёлок Жемчужный является курортным. Как передаёт «Республиканская телевизионная сеть», эпопея с очистными сооружениями тянется уже не один месяц: пока чинят одно — ломается другое. Насосы очистки устарели и держатся буквально на «честном слове». Ситуация усугубляется в летний сезон, когда на озеро едут туристы.

«Сами очистные сооружения очень эффективные, как бы их не критиковали. Но ситуация такая, что насосы стоят импортные. Гарантийный срок эксплуатации — пять лет, они уже работают девять. В поселении ввели режим ЧС, осталось дело за приобретением. Тогда сезон и следующие пять лет мы просто пройдём в безаварийном режиме», — прокомментировал глава Ширинского района Сергей Зайцев.

Местная администрация обратилась за помощью в правительство республики: просят выделить хотя бы половину суммы на приобретение новой техники, а это 4,5 млн рублей.