Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:03 — REGNUM

Полиция Германии сообщила об аресте предполагаемых представителей крупнейшей в стране онлайн-платформы по продаже наркотиков, передает канал n-tv.

Полиция ФРГ (cc)

Как сообщила генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне совместно с Федеральным управлением уголовной полиции, платформа Chemical Revolution была закрыта в результате оперативных действий, проведенных с февраля по май 2019 года.

Арестованы одиннадцать предполагаемых администраторов платформы. Начальной точкой расследования стал арест 26-летнего мужчины из города Бранденбург-на-Хафеле с партией наркотиков в начале 2018 года.

В ходе обысков полиция изъяла большое количество запрещенных веществ, в том числе 50 кг амфетамина, 2 кг МДМА, многочисленные таблетки экстази и ЛСД, подготовленные к отправке.