Анкара, , 10:56 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 1 млн 200 тыс. корней каннабиса, а также свыше 300 кг марихуаны, об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила с 25 по 27 июня на юго-востоке страны в провинции Диарбакыр. В общей сложности были обнаружены 26 мест, где были спрятаны запрещенные наркотические препараты.

Наркотики были спрятаны в кустах и бочках, а также закопаны в земле и расфасованы по мешкам.

Напомним, представители силовых ведомств Турции регулярно публикуют отчеты о крупных конфискациях наркотиков. В 2018 году в стране была конфискована крупнейшая в истории государства партия героина, объемом в 1 тыс. 270 кг.