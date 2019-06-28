Соледар, ДНР, , 10:55 — REGNUM

В ходе обстрелов ВСУ были повреждены три дома и одна хозпостройка в посёлке Коминтерново, сообщили 28 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Утром ВСУ открыли огонь из 120-мм миномётов со стороны населённого пункта Гнутово. В результате три дома по улице Ватутина получили повреждения кровли. Зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку.

«Вследствие продолжающихся на протяжении пяти лет обстрелов населённого пункта Коминтерново, люди вынуждены были покинуть свои дома и нажитое имущество, в настоящий момент в этих домах никто не проживает», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Ясиноватой, ранения получил один мирный житель и два военнослужащих Народной милиции ДНР.

Читайте также: В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой