Москва, 28 июня 2019, 10:48 — REGNUM
Катастрофа самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Московской области в феврале 2018 года произошла из-за ошибочный действий экипажа, говорится в опубликованном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Катастрофа самолета Ан-148 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости», — говорится в отчете.
Отмечается, что обледенение приемников воздушного давления стало сопутствующей причиной катастрофы. Из-за этого, добавили в МАК, экипаж потерял контроль за параметрами скорости.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года спустя семь минут после вылета из аэропорта Домодедово с радаров пропал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс в Орск.
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли в результате крушения воздушного судна. Основной версией авиакатастрофы стали неверные действия экипажа.
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