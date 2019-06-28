Москва, , 10:48 — REGNUM

Катастрофа самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Московской области в феврале 2018 года произошла из-за ошибочный действий экипажа, говорится в опубликованном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Катастрофа самолета Ан-148 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости», — говорится в отчете.

Отмечается, что обледенение приемников воздушного давления стало сопутствующей причиной катастрофы. Из-за этого, добавили в МАК, экипаж потерял контроль за параметрами скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года спустя семь минут после вылета из аэропорта Домодедово с радаров пропал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс в Орск.

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли в результате крушения воздушного судна. Основной версией авиакатастрофы стали неверные действия экипажа.

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