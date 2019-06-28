Донецк, 28 июня 2019, 10:39 — REGNUM
В результате обстрела боевиками ВСУ города Ясиноватая и его окрестностей пострадали три человека, сообщил 28 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.
«Мелкие осколочные ранения мягких тканей получил житель села Весёлое Ясиноватского района 1966 года рождения. Также в районе села Васильевка ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих Народной милиции ДНР», — сказано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.
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